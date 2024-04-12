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Раиси: Страны-гегемоны пытаются внести разлад в отношения Пакистана и Ирана

Раиси: Страны-гегемоны пытаются внести разлад в отношения Пакистана и Ирана "Выступающие гегемонами государства пытаются внести разлад и создать нестабильность в отношениях между Пакистаном и Ираном, подстрекая народы двух стран к мятежу".
В регионе
12 апреля 2024 г. 21:38
Раиси: Страны-гегемоны пытаются внести разлад в отношения Пакистана и Ирана

"Выступающие гегемонами государства пытаются внести разлад и создать нестабильность в отношениях между Пакистаном и Ираном, подстрекая народы двух стран к мятежу".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил иранский президент Эбрахим Раиси во время телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Асифом Али Зардари.

"Развитие отношений между Ираном и Пакистаном не нравится господствующим державам, и они пытаются внести раскол между двумя народами, двумя исламскими странами путем подстрекательства к мятежу", - приводится слова Раиси в Telegram-канале иранского правительства. По мнению президента Ирана, Тегеран и Исламабад должны "расстроить планы недругов", укрепляя сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом.

Напряженность в отношениях двух стран произошла после того, как 16 января ВС Ирана нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. Два дня спустя ВС Пакистана провели антитеррористическую операцию, в ходе которой были нанесены удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

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