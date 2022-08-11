Раиси: Ради безопасности на Кавказе нужно решить вопросы путем диалога и дипломатии

Решение вопросов путем диалога и дипломатии – лучший способ создать комфорт и безопасность на Кавказе.

Решение вопросов путем диалога и дипломатии – лучший способ создать комфорт и безопасность на Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам Раиси, для Ирана геополитические изменения в регионе неприемлемы, и Тегеран готов использовать все свои возможности для обеспечения мира и стабильности, а также для роста и развития Кавказского региона.

Говоря об обострении ситуации в регионе в последнее время, Раиси заявил о необходимости соблюдения положений трехстороннего заявления.

Он также отметил необходимость повышения уровня экономического сотрудничества между Ереваном и Тегераном.

В свою очередь, Пашинян выразил удовлетворение развитием отношений между Ереваном и Тегераном.