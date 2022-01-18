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Раиси провел консультации с советником духовного лидера перед визитом в Россию

Раиси провел консультации с советником духовного лидера перед визитом в Россию Президент Ирана Эбрахим Раиси перед поездкой в Россию проконсультировался с советником по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбаром Велаяти.
В регионе
18 января 2022 г. 08:51
Раиси провел консультации с советником духовного лидера перед визитом в Россию

Президент Ирана Эбрахим Раиси перед поездкой в Россию проконсультировался с советником по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбаром Велаяти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Велаяти, отвечая в понедельник на вопрос журналиста агентства Tasnim о недавнем совместном заседании с участием Раиси

"Речь шла о поездке президента в Россию. Естественно, что он консультируется перед этой важной поездкой, и я был одним из участников этих консультаций", - сказал он.

По его словам, "вопрос о ядерной сделке является важным, с Россией, играющей решающую роль на переговорах, нужно консультироваться (по этому вопросу)". "(Президент России) Владимир Путин и Раиси обязательно будут обсуждать эту тему", - отметил иранский политик.

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Версия на азербайджанском языке İran prezidenti Rusiya səfərindən əvvəl Xameneinin müşaviri ilə məsləhətləşib

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