Раиси провел консультации с советником духовного лидера перед визитом в Россию

Президент Ирана Эбрахим Раиси перед поездкой в Россию проконсультировался с советником по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбаром Велаяти.
"Речь шла о поездке президента в Россию. Естественно, что он консультируется перед этой важной поездкой, и я был одним из участников этих консультаций", - сказал он.
По его словам, "вопрос о ядерной сделке является важным, с Россией, играющей решающую роль на переговорах, нужно консультироваться (по этому вопросу)". "(Президент России) Владимир Путин и Раиси обязательно будут обсуждать эту тему", - отметил иранский политик.