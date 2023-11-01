Раиси посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Президент Ирана Ибрахим Раиси может вскоре посетить Анкару по официальному приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ирана Ибрахим Раиси может вскоре посетить Анкару по официальному приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом заявил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"В скором времени по официальному приглашению Эрдогана состоится визит Раиси в Анкару, и в ближайшем будущем мы проведем заседание совместной высшей комиссии по сотрудничеству между двумя странами", - заявил Абдоллахиан.

Министр подчеркнул, что Иран и Турция едины во мнении относительно усиления внимания к безопасности на общей границе и принятии более эффективных мер для учреждения новых приграничных рынков и контрольно-пропускных пунктов, а также создании зон свободной торговли на границах.