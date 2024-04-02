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Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске

Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске Тегеран не оставит без ответа авиаудары Израиля по иранскому консульству в Дамаске.
В регионе
2 апреля 2024 г. 12:21
Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске

Тегеран не оставит без ответа авиаудары Израиля по иранскому консульству в Дамаске.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Сионисты должны знать, что они никогда не достигнут своих коварных целей бесчеловечными действиями. (...) преступление не останется без ответа", - говорится в заявлении Раиси, опубликованном на сайте его канцелярии.

Президента Ирана также выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью при ударах двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пяти их помощников.

В ливанском движении "Хезболла" также заявили, что на израильские удары последует реакция. "Это преступление не пройдет без наказания", - приводят западные СМИ выдержки из заявления движения.

Накануне сирийские власти сообщали, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились иранцы.

Израильская сторона пока не комментировала инцидент.

Ранее миссия Ирана в ООН назвала авиаудар "трусливым террористическим актом" и вопиющим нарушением Устава ООН.

Отметим, что в связи с авиаударом сегодня состоится заседание Совбеза ООН.

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Версия на английском языке Iran's Raisi vows response to Israeli attacks on Damascus consulate

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