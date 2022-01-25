Раиси огласил условия Ирана для ведения прямых переговоров с США

Иранская сторона готова пойти на переговоры с США, если Вашингтон снимет санкции с исламской республики.

Иранская сторона готова пойти на переговоры с США, если Вашингтон снимет санкции с исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси в обращении к населению страны, которое транслировало государственное телевидение республики.

"На сегодняшний день прямых переговоров не было. Однако сегодня мы заявляем, если противоположная сторона намерена снять репрессивные санкции, то мы можем (с этим) согласиться ", - сказал он.

Политик отметил, что со стороны США существует желание вести прямые переговоры. "Эти запросы не новые, они были всегда. Некоторые страны сообщают нам, что Вашингтон хочет вести переговоры напрямую (с Ираном)", - добавил он.