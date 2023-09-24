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Раиси: Иран обогащает уран до 60% в ответ на действия европейских стран

Раиси: Иран обогащает уран до 60% в ответ на действия европейских стран Иранская сторона обогащает уран до 60% и более в ответ на нарушение обязательств некоторых европейских стран в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики.
В регионе
24 сентября 2023 г. 22:33
Раиси: Иран обогащает уран до 60% в ответ на действия европейских стран

Иранская сторона обогащает уран до 60% и более в ответ на нарушение обязательств некоторых европейских стран в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в интервью американскому телеканалу CNN.

"Мы предприняли эти действия в ответ на нарушение обязательств тремя европейскими странами. Сначала мы не стремились к обогащению [урана] до 60%, основываясь на своих обязательствах по СВПД", - сообщил он, отвечая на вопрос, почему Иран обогащает уран до высоких значений, если его ядерная программа носит мирный характер.

По словам Раиси, Тегеран официально объявил, что эти действия не направлены на получение ядерного оружия, а являются ответом на "отсутствие приверженности" своим обязательствам со стороны европейцев.

"Если они вернутся к своим обязательствам, будьте уверены, исламская республика, как и в прошлом, будет придерживаться своих обязательств", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ.

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Версия на азербайджанском языке Rəisi: İran Avropa ölkələrinin hərəkətlərinə cavab olaraq uranı 60 %-ə qədər zənginləşdirir

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