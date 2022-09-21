Раиси: Иран не стремится к созданию ядерного оружия

Иран не стремится к созданию ядерного оружия. Он также потребовал от США гарантий, что Вашингтон будет соблюдать любую возобновленную ядерную сделку.

Иран не стремится к созданию ядерного оружия. Он также потребовал от США гарантий, что Вашингтон будет соблюдать любую возобновленную ядерную сделку.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в обращении к Генассамблее ООН.

"Исламская Республика Иран не стремится создать или получить ядерное оружие, и такому оружию нет места в нашей доктрине", - сказал он.

Он подчеркнул, что его страна серьезно относится к возобновлению сделки по ограничению ядерной программы, но усомнился в том, может ли Тегеран доверять приверженности Вашингтону какому-либо возможному соглашению. "Наше желание только одно: соблюдение обязательств", - заявил Раиси, отметив, что именно США вышли из соглашения.

"Америка растоптала ядерное соглашение",— сказал президент Ирана. Введенные Западом санкции он назвал "наказанием для иранского народа".

В 2015 году Иран заключил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы. В 2018 году США объявили о выходе из соглашения.

В августе Евросоюз представил компромиссный вариант документа по восстановлению СВПД.