О нас

Раиси и Мирзиёев обсудили пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества

Раиси и Мирзиёев обсудили пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
В регионе
9 ноября 2023 г. 18:19
Раиси и Мирзиёев обсудили пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества

Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Как передает Report, об этом заявляет иранское информационное агентство IRNA.

В ходе переговоров президент заявил, что внешняя политика Исламской Республики Иран направлена на развитие экономических и политических связей с исламскими и соседними государствами.

Выразив удовлетворение процессом реализации взаимных договоренностей между Ираном и Узбекистаном, президент Ирана призвал к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

В свою очередь президент Узбекистана подчеркнул необходимость развития отношений между Ташкентом и Тегераном.

Он также поблагодарил Иран за открытие дома технологий в Узбекистане, который, по его словам, поможет ознакомиться с последними достижениями, потенциалом и опытом Ирана в этой области.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
Премьер-министр Венгрии поблагодарил президента Азербайджана
Премьер-министр Венгрии поблагодарил президента Азербайджана
3 ноября 2023 г. 12:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi