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Раиси: Экспорт нефти из Ирана вырос на 40%

Раиси: Экспорт нефти из Ирана вырос на 40% Экспорт нефти из Ирана с августа 2021 года вырос на 40 процентов.
В регионе
14 января 2022 г. 03:26
Раиси: Экспорт нефти из Ирана вырос на 40%

Экспорт нефти из Ирана с августа 2021 года вырос на 40 процентов.

Как передает Report, об этом сообщил президент Ирана Эбрахим Раиси на заседании в городе Кум, в котором он принял участие посредством видеоконференции.

Раиси заявил, что его администрация работает над тем, чтобы нейтрализовать санкции США.

"Экспорт нефти Ирана достиг такого уровня, что нас это больше не беспокоит. Экспорт иранской нефти при нынешней администрации вырос на 40 процентов, и нефтяные доходы возвращаются в страну", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İbrahim Rəisi: "İranın neft ixracı 40% artıb"

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