О нас

Раиси: Безопасность Ирана напрямую связана с безопасностью соседних с ним стран

Раиси: Безопасность Ирана напрямую связана с безопасностью соседних с ним стран Для Тегерана важна стабильность во всем регионе.
В регионе
21 сентября 2023 г. 00:32
Раиси: Безопасность Ирана напрямую связана с безопасностью соседних с ним стран

Для Тегерана важна стабильность во всем регионе.

Как сообщает Report, об этом президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, выступая на ежегодных дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что безопасность Ирана напрямую связана с безопасностью соседних с ним стран и подверг критике западные державы за, по его словам, открытую попытку подорвать стабильность в регионе.

По словам Раиси, мир близок к "критической точке", незападные государства стремятся укрепить экономические и политические связи, в результате чего формируется новый мировой порядок. "Глобальный ландшафт претерпевает сдвиг парадигмы в сторону формирующегося нового международного порядка, траектории, которая необратима", – сказал он.

Президент Ирана предупредил, что некоторые страны "в духе времен холодной войны пытаются воссоздать на глобальном уровне блоки". Это "обращение к прошлому", как считает иранский лидер, представляет собой серьезную угрозу для всего человечества. По его словам, Иран последовательно выступает против нового разлома между Востоком и Западом и убежден, что подобный сценарий должен быть предотвращен.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Ереване начались столкновения манифестантов с полицией, есть задержанные
В Ереване начались столкновения манифестантов с полицией, есть задержанные
20 сентября 2023 г. 22:09
Мария Захарова: Еревану следовало выполнять условия трех трехсторонних заявлений
Мария Захарова: Еревану следовало выполнять условия трех трехсторонних заявлений
20 сентября 2023 г. 21:36
Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе
Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе
20 сентября 2023 г. 21:12
Организация тюркских государств осудила теракты в Карабахе
Организация тюркских государств осудила теракты в Карабахе
20 сентября 2023 г. 20:25
В Казахстане в результате взрыва в школе пострадали шестеро
В Казахстане в результате взрыва в школе пострадали шестеро
20 сентября 2023 г. 17:28
В парламенте Грузии произошла драка между депутатами
В парламенте Грузии произошла драка между депутатами
20 сентября 2023 г. 16:46
В Иране в результате взрыва на заводе пострадали более 20 человек
В Иране в результате взрыва на заводе пострадали более 20 человек
20 сентября 2023 г. 16:37
Спецслужбы стран СНГ усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
Спецслужбы стран СНГ усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
20 сентября 2023 г. 16:33
На реке Дон столкнулись два теплохода
На реке Дон столкнулись два теплохода
20 сентября 2023 г. 16:05
Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
20 сентября 2023 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi