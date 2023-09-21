Раиси: Безопасность Ирана напрямую связана с безопасностью соседних с ним стран

Для Тегерана важна стабильность во всем регионе.
Как сообщает Report, об этом президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, выступая на ежегодных дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он отметил, что безопасность Ирана напрямую связана с безопасностью соседних с ним стран и подверг критике западные державы за, по его словам, открытую попытку подорвать стабильность в регионе.
По словам Раиси, мир близок к "критической точке", незападные государства стремятся укрепить экономические и политические связи, в результате чего формируется новый мировой порядок. "Глобальный ландшафт претерпевает сдвиг парадигмы в сторону формирующегося нового международного порядка, траектории, которая необратима", – сказал он.
Президент Ирана предупредил, что некоторые страны "в духе времен холодной войны пытаются воссоздать на глобальном уровне блоки". Это "обращение к прошлому", как считает иранский лидер, представляет собой серьезную угрозу для всего человечества. По его словам, Иран последовательно выступает против нового разлома между Востоком и Западом и убежден, что подобный сценарий должен быть предотвращен.