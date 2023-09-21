Раиси: Безопасность Ирана напрямую связана с безопасностью соседних с ним стран

Для Тегерана важна стабильность во всем регионе.

Для Тегерана важна стабильность во всем регионе.

Как сообщает Report, об этом президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, выступая на ежегодных дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что безопасность Ирана напрямую связана с безопасностью соседних с ним стран и подверг критике западные державы за, по его словам, открытую попытку подорвать стабильность в регионе.

По словам Раиси, мир близок к "критической точке", незападные государства стремятся укрепить экономические и политические связи, в результате чего формируется новый мировой порядок. "Глобальный ландшафт претерпевает сдвиг парадигмы в сторону формирующегося нового международного порядка, траектории, которая необратима", – сказал он.

Президент Ирана предупредил, что некоторые страны "в духе времен холодной войны пытаются воссоздать на глобальном уровне блоки". Это "обращение к прошлому", как считает иранский лидер, представляет собой серьезную угрозу для всего человечества. По его словам, Иран последовательно выступает против нового разлома между Востоком и Западом и убежден, что подобный сценарий должен быть предотвращен.