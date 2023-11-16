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Рахмон встретится с Путиным в Москве

Рахмон встретится с Путиным в Москве Президент Таджикистана Эмомали Рахмон намерен посетить Россию с официальным визитом, где проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
В регионе
16 ноября 2023 г. 14:36
Рахмон встретится с Путиным в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон намерен посетить Россию с официальным визитом, где проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, эту информацию Sputnik-Таджикистан подтвердили в пресс-службе главы государства.

"Президент Таджикистана посетит Москву с официальным визитом 21-22 ноября", - сказали в пресс-службе.

Главы государств проведут переговоры в формате "один на один". Затем встречи состоятся в расширенном составе. По итогам переговоров стороны подпишут пакет документов.

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Версия на английском языке Tajik, Russian presidents to meet in Moscow

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