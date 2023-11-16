Рахмон встретится с Путиным в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон намерен посетить Россию с официальным визитом, где проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как передает Report, эту информацию Sputnik-Таджикистан подтвердили в пресс-службе главы государства.
"Президент Таджикистана посетит Москву с официальным визитом 21-22 ноября", - сказали в пресс-службе.
Главы государств проведут переговоры в формате "один на один". Затем встречи состоятся в расширенном составе. По итогам переговоров стороны подпишут пакет документов.