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Рахмон в Исламабаде провел переговоры с главой парламента Пакистана

Рахмон в Исламабаде провел переговоры с главой парламента Пакистана Президента Таджикистана Эмомали Рахмона принял председатель парламента Пакистана Содик Санджарони. Встреча прошла в Исламабаде в рамках официального визита таджикского лидера в страну.
В регионе
15 декабря 2022 г. 13:20
Рахмон в Исламабаде провел переговоры с главой парламента Пакистана

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона принял председатель парламента Пакистана Содик Санджарони. Встреча прошла в Исламабаде в рамках официального визита таджикского лидера в страну.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом сообщает пресс-служба президента.

Так, президент Таджикистана выразил уверенность, что межпарламентские отношения играют важную роль в укреплении политического диалога между двумя странами.

"Стороны отметили необходимость налаживания широкого диалога межпарламентской Группы дружбы и сотрудничества по вопросам безопасности и мира в регионе", - говорится в сообщении.

Рахмон и Санджарони обсудили роль Таджикистана и Пакистана в реализации регионального проекта CASA-1000, вопросы сотрудничества в сферах энергетики, рационального использования водных ресурсов, перехода на "зеленую" экономику.

Собеседники выступили за развитие таджикско-пакистанских отношений в сферах экономики и торговли, транспорта, инвестиций, культуры, здравоохранения.

В ходе встречи также обсуждалась сложная ситуация в мире, угрозы терроризма и экстремизма, усиление вооруженных конфликтов, рост рисков международного терроризма и экстремизма, киберпреступности, экологических проблем, особенно изменения климата и роста стихийных бедствий.

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