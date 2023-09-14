Рахмон: Таджикистан стремится стать транспортно-транзитной зоной

С целью получения максимального эффекта развития международных грузоперевозок Таджикистан выступает за предложение по разработке концепции интеграции логистических сфер в Центральной Азии.

С целью получения максимального эффекта развития международных грузоперевозок Таджикистан выступает за предложение по разработке концепции интеграции логистических сфер в Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон в ходе 5-ой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

"Решение этой задачи не в малой степени будет содействовать подписанию сегодня по итогам консультативной встречи пятистороннего соглашения о взаимосвязанности наземного транспорта в ЦА", - сказал таджикский лидер.

Он сказал, что Таджикистан прилагает все усилия для развития этой транспортной сферы, чтобы превратить республику в транзитную зону.

По мнению президента, странам ЦА нужно стремиться к единой транспортной инфраструктуре.

Рахмон также добавил, что главам государств Центральноазиатского региона необходимо определить новые точки совместного роста и использовать весь потенциал для обеспечения стратегического прорыва на экономическом направлении.

Заседания министров и президентов будут проходить 14-15 сентября.