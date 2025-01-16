Рахмон предолжил Пезешкиану отметить Новруз в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Душанбе на Навруз.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Душанбе на Навруз.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, с таким предложением он выступил в ходе сегодняшней встречи с Пезешкианом во Дворце Нации в Душанбе.

Он отметил, что это - не семейный, а национальный праздник.

"Его празднуют целый месяц и все счастливы", - отметил Рахмон.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая экономику, энергетику и культурные связи. Они заявили о необходимости эффективно использовать транспортно-транзитные мощности Таджикистана и Ирана.

По итогам переговоров было подписано 23 новых документа о сотрудничестве, в том числе "Программа осуществления сотрудничества между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Организацией портов и речного судоходства Исламской Республики Иран в развитии транзита грузов через порт Чабахар", "План мероприятий по реализации Меморандума между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий на период 2025-2027 годов" и т.д.