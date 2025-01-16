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Рахмон предолжил Пезешкиану отметить Новруз в Таджикистане

Рахмон предолжил Пезешкиану отметить Новруз в Таджикистане Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Душанбе на Навруз.
В регионе
16 января 2025 г. 12:08
Рахмон предолжил Пезешкиану отметить Новруз в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Душанбе на Навруз.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, с таким предложением он выступил в ходе сегодняшней встречи с Пезешкианом во Дворце Нации в Душанбе.

Он отметил, что это - не семейный, а национальный праздник.

"Его празднуют целый месяц и все счастливы", - отметил Рахмон.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая экономику, энергетику и культурные связи. Они заявили о необходимости эффективно использовать транспортно-транзитные мощности Таджикистана и Ирана.

По итогам переговоров было подписано 23 новых документа о сотрудничестве, в том числе "Программа осуществления сотрудничества между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Организацией портов и речного судоходства Исламской Республики Иран в развитии транзита грузов через порт Чабахар", "План мероприятий по реализации Меморандума между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий на период 2025-2027 годов" и т.д.

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Версия на азербайджанском языке Rəhmon Pezeşkiana Novruz bayramını Tacikistanda qeyd etməyi təklif edib

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