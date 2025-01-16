Рахмон предолжил Пезешкиану отметить Новруз в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Душанбе на Навруз.
Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, с таким предложением он выступил в ходе сегодняшней встречи с Пезешкианом во Дворце Нации в Душанбе.
Он отметил, что это - не семейный, а национальный праздник.
"Его празднуют целый месяц и все счастливы", - отметил Рахмон.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая экономику, энергетику и культурные связи. Они заявили о необходимости эффективно использовать транспортно-транзитные мощности Таджикистана и Ирана.
По итогам переговоров было подписано 23 новых документа о сотрудничестве, в том числе "Программа осуществления сотрудничества между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Организацией портов и речного судоходства Исламской Республики Иран в развитии транзита грузов через порт Чабахар", "План мероприятий по реализации Меморандума между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий на период 2025-2027 годов" и т.д.