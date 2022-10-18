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Рахмон и Зась отметили важность усиления охраны таджикско-афганской границы

Рахмон и Зась отметили важность усиления охраны таджикско-афганской границы Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась провели встречу в рамках конференции высокого уровня по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с терроризм
В регионе
18 октября 2022 г. 15:42
Рахмон и Зась отметили важность усиления охраны таджикско-афганской границы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась провели встречу в рамках конференции высокого уровня по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, которая проходит в Душанбе с 18 по 19 октября.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан.

Стороны пришли к выводу о том, что необходимо усилить охрану таджикско-афганской границы.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сложной военно-политической ситуации в регионе и мире, а также сочли необходимым усилить возможности по охране границы между Таджикистаном и Афганистаном", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме этого, Зась и Рахмон обсудили укрепление взаимодействия Душанбе и ОДКБ, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

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