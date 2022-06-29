Рахмон и Путин обсудили расширение сотрудничества Таджикистана и России

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник на встрече в Душанбе обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности, укрепление таджикско-афганской границы и другие актуальные вопросы.

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник на встрече в Душанбе обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности, укрепление таджикско-афганской границы и другие актуальные вопросы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба лидера Таджикистана.

На переговорах, указали в пресс-службе, президенты особое внимание уделили развитию ситуации в Афганистане и обстановке на таджикско-афганской границе. "В этом контексте Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере безопасности, в том числе по линии военного и военно-технического сотрудничества, а также в области оборонного строительства, особенно в части модернизации Вооруженных сил Таджикистана и укрепления охраны таджикско-афганской границы", - говорится в сообщении. Собеседники обменялись мнениями по другим актуальным темам международной и региональной повестки.

Лидеры России и Таджикистана отметили позитивные тенденции во взаимоотношениях двух стран за прошедшие 30 лет после установления дипломатических связей, подчеркнув важность "поддержания регулярного доверительного политического диалога и контактов на высшем и высоком уровнях".

Президенты высоко оценили уровень сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в частности, в образовании, науке, культуре и здравоохранении. Рахмон и Путин отметили большую работу, проводимую в Таджикистане для поддержания и развития русского языка и культуры, а также российского образовательного пространства. "Лидеры Таджикистана и России, с учетом реальных потребностей сегодняшнего дня, признали необходимым дальнейшее практическое наращивание культурно-гуманитарной составляющей сотрудничества двух стран", - подчеркивается в сообщении.