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Рафи Оруджев ушел из правящей партии Грузии 

Рафи Оруджев ушел из правящей партии Грузии  Заместитель председателя муниципального собрания Гардабани Грузии, депутат села Гаратахла Рафи Оруджев покинул свой пост.
В регионе
15 июля 2021 г. 13:54
Рафи Оруджев ушел из правящей партии Грузии 

Заместитель председателя муниципального собрания Гардабани Грузии, депутат села Гаратахла Рафи Оруджев покинул свой пост.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, сообщает грузинское бюро Report.

Р. Оруджев также заявил о своей отставке из правящей партии "Грузинская мечта":

"Причина моего решения в том, что политика, проводимая партией в последнее время, не совпадает с моей политической позицией".

Он подчеркнул, что за 7 лет своей деятельности всегда честно служил государству и народу: "Я надеюсь, что оправдал ваше доверие".

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Версия на английском языке Official of Azerbaijani descent resigns from Georgia's ruling party
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı məmur Gürcüstanın hakim partiyasından istefa verdi

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