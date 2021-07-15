Рафи Оруджев ушел из правящей партии Грузии 

Заместитель председателя муниципального собрания Гардабани Грузии, депутат села Гаратахла Рафи Оруджев покинул свой пост.
Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, сообщает грузинское бюро Report.
Р. Оруджев также заявил о своей отставке из правящей партии "Грузинская мечта":
"Причина моего решения в том, что политика, проводимая партией в последнее время, не совпадает с моей политической позицией".
Он подчеркнул, что за 7 лет своей деятельности всегда честно служил государству и народу: "Я надеюсь, что оправдал ваше доверие".