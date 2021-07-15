Рафи Оруджев ушел из правящей партии Грузии

Заместитель председателя муниципального собрания Гардабани Грузии, депутат села Гаратахла Рафи Оруджев покинул свой пост.

Заместитель председателя муниципального собрания Гардабани Грузии, депутат села Гаратахла Рафи Оруджев покинул свой пост.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, сообщает грузинское бюро Report.

Р. Оруджев также заявил о своей отставке из правящей партии "Грузинская мечта":

"Причина моего решения в том, что политика, проводимая партией в последнее время, не совпадает с моей политической позицией".

Он подчеркнул, что за 7 лет своей деятельности всегда честно служил государству и народу: "Я надеюсь, что оправдал ваше доверие".