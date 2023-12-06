Радикалы ХАМАС с 7 октября запустили по Израилю 11,5 тыс. ракет

Радикалы из сектора Газа с 7 октября выпустили более 11,5 тыс. ракет по Израилю, около 2 тыс. из них упали на территорию самого палестинского анклава.

Радикалы из сектора Газа с 7 октября выпустили более 11,5 тыс. ракет по Израилю, около 2 тыс. из них упали на территорию самого палестинского анклава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

"С начала устроенной ХАМАС резни 7 октября движение ХАМАС выпустило более 11,5 тыс. ракет по Израилю. Из них более 2 тыс. запусков завершились сбоями, большинство из таких снарядов упало в самом секторе Газа, приведя к существенным разрушениям", - заявил он.

По его словам, войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военной операции в секторе Газа уничтожили не менее половины командиров батальонов радикального движения ХАМАС в палестинском анклаве. "К настоящему моменту ЦАХАЛ уже уничтожил половину командиров батальонов ХАМАС. Войска продолжают продвижение внутри сектора Газа при существенной поддержке с воздуха. Эта кампания уже существенно сократила военные возможности ХАМАС", - сказал он.