О нас

Радикалы ХАМАС с 7 октября запустили по Израилю 11,5 тыс. ракет

Радикалы ХАМАС с 7 октября запустили по Израилю 11,5 тыс. ракет Радикалы из сектора Газа с 7 октября выпустили более 11,5 тыс. ракет по Израилю, около 2 тыс. из них упали на территорию самого палестинского анклава.
В регионе
6 декабря 2023 г. 16:39
Радикалы ХАМАС с 7 октября запустили по Израилю 11,5 тыс. ракет

Радикалы из сектора Газа с 7 октября выпустили более 11,5 тыс. ракет по Израилю, около 2 тыс. из них упали на территорию самого палестинского анклава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

"С начала устроенной ХАМАС резни 7 октября движение ХАМАС выпустило более 11,5 тыс. ракет по Израилю. Из них более 2 тыс. запусков завершились сбоями, большинство из таких снарядов упало в самом секторе Газа, приведя к существенным разрушениям", - заявил он.

По его словам, войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военной операции в секторе Газа уничтожили не менее половины командиров батальонов радикального движения ХАМАС в палестинском анклаве. "К настоящему моменту ЦАХАЛ уже уничтожил половину командиров батальонов ХАМАС. Войска продолжают продвижение внутри сектора Газа при существенной поддержке с воздуха. Эта кампания уже существенно сократила военные возможности ХАМАС", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Кубок Азербайджана: Сумгайыт перешел в следующий тур
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур
29 ноября 2023 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
30 ноября 2023 г. 17:22
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
1 декабря 2023 г. 01:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi