Работу комиссии по 44-дневной войне в парламенте Армении продлят на полгода

Деятельность временной комиссии парламента Армении по расследованию обстоятельств 44-дневной войны продлят еще на 6 месяцев. Проект соответствующего постановления парламента был принят 59 голосами "за", при 29 "против" и 2 воздержавшихся (проект не поддержала оппозиция).
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.
Комиссия была создана в феврале 2022 года, по инициативе правящего большинства (фракция "Гражданский договор"). В рамках деятельности комиссии, депутаты приглашали на ее заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны.