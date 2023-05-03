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Работу комиссии по 44-дневной войне в парламенте Армении продлят на полгода

Работу комиссии по 44-дневной войне в парламенте Армении продлят на полгода Деятельность временной комиссии парламента Армении по расследованию обстоятельств 44-дневной войны продлят еще на 6 месяцев. Проект соответствующего постановления парламента был принят 59 голосами "за", при 29 "против" и 2 воздержавшихся (проект не поддер
В регионе
3 мая 2023 г. 11:47
Работу комиссии по 44-дневной войне в парламенте Армении продлят на полгода

Деятельность временной комиссии парламента Армении по расследованию обстоятельств 44-дневной войны продлят еще на 6 месяцев. Проект соответствующего постановления парламента был принят 59 голосами "за", при 29 "против" и 2 воздержавшихся (проект не поддержала оппозиция).

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Комиссия была создана в феврале 2022 года, по инициативе правящего большинства (фракция "Гражданский договор"). В рамках деятельности комиссии, депутаты приглашали на ее заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti 44 günlük müharibənin araşdırılması komissiyasının fəaliyyət müddətini uzadıb

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