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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте "Таштагольская"

В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте "Таштагольская" В шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар.
В регионе
16 ноября 2024 г. 10:23
В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте Таштагольская

В шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС РФ.

Спасатели МЧС отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены.

Прокуратура Кемеровской области сообщила о том, что после произошедшего в горном отводе шахты "Таштагольская" зарегистрированного "геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки".

09.48

Один человек пострадал при обрушении кровли на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, ему была оказана амбулаторная помощь.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщалось, что на шахте "Таштагольская" произошло обрушение кровли, под завалами находится один человек, его поисками занимаются горноспасатели.

СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку. Деятельность предприятия приостановлена на время спасательных работ.

09.23

Шахта "Таштагольская" в Кемеровской области приостановила свою работу после обрушения кровли.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"16 ноября в 03:04 в результате проявления горного давления в динамической форме в [шахте] "Таштагольская" произошло обрушение кровли при креплении горной выработки. В шахте на смене находились 183 горняка, 182 из них вышли на поверхность. Поиски одного горняка ведутся спасательными службами. Работа шахты приостановлена", - сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры Кемеровской области, обрушение горной массы с кровли шахты произошло после подземного толчка в ночь на субботу. По данным СУ СК по региону, под завалами может находиться один человек. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

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