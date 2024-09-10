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Работа ряда российских аэропортов ограничена

Работа ряда российских аэропортов ограничена Временные ограничения введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.
В регионе
10 сентября 2024 г. 09:07
Работа ряда российских аэропортов ограничена

Временные ограничения введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов московского региона - Внуково, Домодедово и Жуковский - были введены временные ограничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляет ВС с 01:17 мск, Жуковский - с 01:46 мск.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - добавили в сообщении.

Кроме того, в Росавиации сообщили о том, что работа аэропорта Казани также ограничена.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 07:00 мск 10 сентября временные ограничения введены также на работу аэропорта Казани. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Temporary restrictions imposed on several Russian airports

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