Работа фонда «Айастан» может быть приостановлена, Пашиняна обвиняют в растрате средств

Деятельность Всеармянского фонда "Айастан" может быть приостановлена по результатам международного аудита.

Деятельность Всеармянского фонда "Айастан" может быть приостановлена по результатам международного аудита.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в своем очередном видеоролике "Requiem 6. Деньги" заявил экс-посол Армении в Ватикане, зять бывшего президента Армении Микаел Минасян.

Он обвинил премьера Никола Пашиняна в фактической растрате части средств, собранных фондом во время войны в Карабахе. По каналам фонда в ходе войны было собрано порядка 170 млн долларов США. В пожертвованиях на нужды армии участвовали армяне со всего мира.

По сведениям экс-посла, премьер поручил исполнительному директору Айкаку Аршамяну перечислить в госбюджет 52,7 млрд драмов (104 млн долларов США) из собранных денег. Аршамян выполнил это поручение в рамках 9 специальных решений. Ни одно из этих решений не было отправлено членам совета попечителей фонда – Роберту Кочаряну и Аркадию Гукасяну, так как последние наверняка спросили бы, с какой целью эти деньги перечисляются в бюджет. Далее, по словам Минасяна, в один прекрасный день оригиналы семи из указанных девяти решений исчезают.

После того, как деньги фонда осели на счета правительства, президент Армении и глава совета попечителей фонда Армен Саркисян отправляет письмо Аршамяну, говоря ему, что возникли проблемы и нужно прояснить, с какой целью деньги перечислены в госбюджет.

В ответ Аршамян пишет письмо министру финансов, тот переадресовывает его к премьеру. Пашинян на письмо Аршамяна не отвечает.

Сложившаяся ситуация может создать массу проблем для фонда, вплоть до прекращения деятельности. В эти дни в фонде проходит международный аудит, который может выявить нарушения международного законодательства.

Кроме того, неприятности могут ожидать многих армян диаспоры, в частности США, перечисливших деньги фонду, говорит Минасян. Дело в том, что, перечисляя средства фонду, они в США освобождались от налогов на эквивалентную сумму. Но если выяснится, что деньги тратились не по назначению, у армян США будут проблемы с налоговыми органами. По информации бывшего посла, теперь президент Саркисян потребовал от Пашиняна вернуть деньги.