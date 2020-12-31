О нас
Report Georgia
Аудио новости

Работа фонда «Айастан» может быть приостановлена, Пашиняна обвиняют в растрате средств

Работа фонда «Айастан» может быть приостановлена, Пашиняна обвиняют в растрате средств Деятельность Всеармянского фонда "Айастан" может быть приостановлена по результатам международного аудита.
В регионе
31 декабря 2020 г. 08:27
Работа фонда «Айастан» может быть приостановлена, Пашиняна обвиняют в растрате средств
Никол Пашинян

Деятельность Всеармянского фонда "Айастан" может быть приостановлена по результатам международного аудита.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в своем очередном видеоролике "Requiem 6. Деньги" заявил экс-посол Армении в Ватикане, зять бывшего президента Армении Микаел Минасян.

Он обвинил премьера Никола Пашиняна в фактической растрате части средств, собранных фондом во время войны в Карабахе. По каналам фонда в ходе войны было собрано порядка 170 млн долларов США. В пожертвованиях на нужды армии участвовали армяне со всего мира.

По сведениям экс-посла, премьер поручил исполнительному директору Айкаку Аршамяну перечислить в госбюджет 52,7 млрд драмов (104 млн долларов США) из собранных денег. Аршамян выполнил это поручение в рамках 9 специальных решений. Ни одно из этих решений не было отправлено членам совета попечителей фонда – Роберту Кочаряну и Аркадию Гукасяну, так как последние наверняка спросили бы, с какой целью эти деньги перечисляются в бюджет. Далее, по словам Минасяна, в один прекрасный день оригиналы семи из указанных девяти решений исчезают.

После того, как деньги фонда осели на счета правительства, президент Армении и глава совета попечителей фонда Армен Саркисян отправляет письмо Аршамяну, говоря ему, что возникли проблемы и нужно прояснить, с какой целью деньги перечислены в госбюджет.

В ответ Аршамян пишет письмо министру финансов, тот переадресовывает его к премьеру. Пашинян на письмо Аршамяна не отвечает.

Сложившаяся ситуация может создать массу проблем для фонда, вплоть до прекращения деятельности. В эти дни в фонде проходит международный аудит, который может выявить нарушения международного законодательства.

Кроме того, неприятности могут ожидать многих армян диаспоры, в частности США, перечисливших деньги фонду, говорит Минасян. Дело в том, что, перечисляя средства фонду, они в США освобождались от налогов на эквивалентную сумму. Но если выяснится, что деньги тратились не по назначению, у армян США будут проблемы с налоговыми органами. По информации бывшего посла, теперь президент Саркисян потребовал от Пашиняна вернуть деньги.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Hayastan” fondu bağlana bilər, Paşinyan milyonlarla dolları mənimsəyib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi