Работа фонда «Айастан» может быть приостановлена, Пашиняна обвиняют в растрате средств

Деятельность Всеармянского фонда "Айастан" может быть приостановлена по результатам международного аудита.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в своем очередном видеоролике "Requiem 6. Деньги" заявил экс-посол Армении в Ватикане, зять бывшего президента Армении Микаел Минасян.
Он обвинил премьера Никола Пашиняна в фактической растрате части средств, собранных фондом во время войны в Карабахе. По каналам фонда в ходе войны было собрано порядка 170 млн долларов США. В пожертвованиях на нужды армии участвовали армяне со всего мира.
По сведениям экс-посла, премьер поручил исполнительному директору Айкаку Аршамяну перечислить в госбюджет 52,7 млрд драмов (104 млн долларов США) из собранных денег. Аршамян выполнил это поручение в рамках 9 специальных решений. Ни одно из этих решений не было отправлено членам совета попечителей фонда – Роберту Кочаряну и Аркадию Гукасяну, так как последние наверняка спросили бы, с какой целью эти деньги перечисляются в бюджет. Далее, по словам Минасяна, в один прекрасный день оригиналы семи из указанных девяти решений исчезают.
После того, как деньги фонда осели на счета правительства, президент Армении и глава совета попечителей фонда Армен Саркисян отправляет письмо Аршамяну, говоря ему, что возникли проблемы и нужно прояснить, с какой целью деньги перечислены в госбюджет.
В ответ Аршамян пишет письмо министру финансов, тот переадресовывает его к премьеру. Пашинян на письмо Аршамяна не отвечает.
Сложившаяся ситуация может создать массу проблем для фонда, вплоть до прекращения деятельности. В эти дни в фонде проходит международный аудит, который может выявить нарушения международного законодательства.
Кроме того, неприятности могут ожидать многих армян диаспоры, в частности США, перечисливших деньги фонду, говорит Минасян. Дело в том, что, перечисляя средства фонду, они в США освобождались от налогов на эквивалентную сумму. Но если выяснится, что деньги тратились не по назначению, у армян США будут проблемы с налоговыми органами. По информации бывшего посла, теперь президент Саркисян потребовал от Пашиняна вернуть деньги.