Число военнослужащих ВС Турции, погибших сегодня в зоне операции "Пендже-Килит", достигло 6

Не менее шести военнослужащих ВС Турции стали шехидами в зоне операции "Пендже-Килит" на севере Ирака.
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2024-01-12 23:17
Пятеро военнослужащих ВС Турции стали шехидами в зоне операции "Пендже-Килит" на севере Ирака.
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Согласно информации, в результате вылазки боевиков восемь военнослужащих получили ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии.
"По предварительным данным, в ходе боя были нейтрализованы 12 террористов. Операции в регионе продолжаются", - указали в оборонном ведомстве.