Число военнослужащих ВС Турции, погибших сегодня в зоне операции "Пендже-Килит", достигло 6

Пятеро военнослужащих ВС Турции стали шехидами в зоне операции "Пендже-Килит" на севере Ирака.

Не менее шести военнослужащих ВС Турции стали шехидами в зоне операции "Пендже-Килит" на севере Ирака.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.

2024-01-12 23:17

Пятеро военнослужащих ВС Турции стали шехидами в зоне операции "Пендже-Килит" на севере Ирака.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в соцсети Х.

Согласно информации, в результате вылазки боевиков восемь военнослужащих получили ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, в ходе боя были нейтрализованы 12 террористов. Операции в регионе продолжаются", - указали в оборонном ведомстве.