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Число военнослужащих ВС Турции, погибших сегодня в зоне операции "Пендже-Килит", достигло 6

Число военнослужащих ВС Турции, погибших сегодня в зоне операции "Пендже-Килит", достигло 6 Пятеро военнослужащих ВС Турции стали шехидами в зоне операции "Пендже-Килит" на севере Ирака.
В регионе
13 января 2024 г. 00:29
Число военнослужащих ВС Турции, погибших сегодня в зоне операции Пендже-Килит, достигло 6

Не менее шести военнослужащих ВС Турции стали шехидами в зоне операции "Пендже-Килит" на севере Ирака.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.

2024-01-12 23:17

Пятеро военнослужащих ВС Турции стали шехидами в зоне операции "Пендже-Килит" на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в соцсети Х.

Согласно информации, в результате вылазки боевиков восемь военнослужащих получили ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, в ходе боя были нейтрализованы 12 террористов. Операции в регионе продолжаются", - указали в оборонном ведомстве.

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