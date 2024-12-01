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Пятеро погибли при лобовом столкновении легковушки и грузовика на севере Турции

Пятеро погибли при лобовом столкновении легковушки и грузовика на севере Турции В городе Бартын на севере Турции пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
В регионе
1 декабря 2024 г. 07:13
Пятеро погибли при лобовом столкновении легковушки и грузовика на севере Турции

В городе Бартын на севере Турции пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Demirören (DHA).

"В Бартыне пять человек погибли в автомобиле, который вышел из-под контроля и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия привлечены бригады скорой помощи, полиции, жандармерии и пожарной службы.

"На месте происшествия было установлено, что пять человек, зажатых в деформированном легковом автомобиле, скончались", - сообщило DHA.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub, ölənlər var

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