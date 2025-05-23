Пятеро погибли, двое пострадали в ДТП в Волгоградской области РФ

В результате столкновения трех автомобилей в Жирновском районе Волгоградской области РФ погибли пять человек, еще двое получили травмы.
Как передает
По предварительной информации, накануне ночью водитель машины "Лада Калина" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя двигавшимися в противоположном направлении машинами.
"В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек, двое пострадали", - говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.