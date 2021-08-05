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Пять торговых судов сгорели в результате пожара в порту Ганаве в Иране

Пять торговых судов сгорели в результате пожара в порту Ганаве в Иране Пять торговых судов сгорели в результате пожара в четверг утром в порту Ганаве (южная провинция Бушер) в Иране.
В регионе
5 августа 2021 г. 15:31
Пять торговых судов сгорели в результате пожара в порту Ганаве в Иране

Пять торговых судов сгорели в результате пожара в четверг утром в порту Ганаве (южная провинция Бушер) в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на мэра города Голамрезу Мехрджу.

"Инцидент произошел в утренние часы у пирса, - приводит его слова агентство. - Сгорели пять торговых судов, четыре из которых были с грузом, а одно ожидало загрузки. Учитывая, что множество судов стояли на якоре у входа в порт Ганаве, нам пришлось приложить немало усилий, чтобы отбуксировать те, которые были объяты огнем, и таким образом спасти остальные".

Начато расследование инцидента. У входа в порт Ганаве находилось больше тысячи судов.

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