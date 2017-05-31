Россия объявила пятерых молдавских дипломатов персонами нон грата

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Россия выдворяет пятерых молдавских дипломатов в ответ на аналогичные действия Кишинева.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Соответствующую ноту МИД вручил советнику-посланнику молдавского посольства. Дипломатам предписано покинуть Россию в трехдневный срок.

Посольство России в Молдове 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов persona non grata. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент республики Додон осудил действия правительства.

Отметим, что согласно информации диписточника, Россия также уведомила Эстонию об ответной высылке дипломатов.