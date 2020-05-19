Пять российских сенаторов перенесли COVID-19

Пять российских сенаторов переболели коронавирусом, все они выздоровели и приступили к работе. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, никто не болел в тяжелой форме.

"Заболела также часть сотрудников аппарата Совета Федерации», — добавила Матвиенко.

Она пояснила, что сейчас в Совфеде соблюдается масочно-перчаточный режим и регулярно проводится тестирование.

Как сообщалось ранее в Госдуме РФ несколько депутатов также заразились COVID-19.