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Пять российских сенаторов перенесли COVID-19

Пять российских сенаторов перенесли COVID-19

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Пять российских сенаторов переболели коронавирусом, все они выздоровели и приступили к работе. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, никто не болел в тяжелой форме.

"Заболела также часть сотрудников аппарата Совета Федерации», — добавила  Матвиенко.

Она пояснила, что сейчас в Совфеде соблюдается масочно-перчаточный режим и регулярно проводится тестирование.

Как сообщалось ранее в Госдуме РФ несколько депутатов также заразились COVID-19.

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