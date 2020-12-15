Пять депутатов Госдумы России повторно заболели COVID-19

Всего 157 российских депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице

Пять депутатов нижней палаты парламента повторно заразились коронавирусной инфекцией, у них не выработались антитела. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе пленарного заседания во вторник сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, проведенное накануне тестирование показало, что всего коронавирусом заразились еще 11 депутатов. "Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Повторно, то есть переболев, заболели вновь. Антитела не выработались, они, соответственно, заразились. Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице", - отметил Володин.