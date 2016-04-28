Пять человек задержаны в Грузии при попытке продать уран за 3 млн. долларов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Спецслужбы Грузии задержали пять человек в курортном городе Кобулети при попытке продать 1,6 кг урана.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила Служба государственной безопасности страны.

Как сообщил следователь по особо важным делам СГБ Савле Мотиашвили, задержанные пытались продать 1 килограмм урана-238 и 665 граммов урана-235 на общую сумму в 3 млн. долларов.

О происхождении радиоактивного вещества грузинское следствие пока не говорит.

Если вина задержанных подтвердится, им грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения.

На прошлой неделе в Грузии были задержаны трое граждан Грузии и трое граждан Армении, которых подозревают в попытке продать уран-238 на сумму в 200 млн. долларов.

По словам Савле Мотиашвили, в квартире одного из задержанных был обнаружен контейнер с ураном, готовый к транспортировке.