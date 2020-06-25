Пять человек пострадали при землетрясении на востоке Турции

Пять человек получили легкие ранения при землетрясении на востоке Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор провинции Ван Мехмет Бильмез.

"Повреждения домов зафиксированы более чем в 10 деревнях провинции. Ущерб средней и большой тяжести нанесен нескольким домам. Под обломками никого нет, но легкие ранения получили пять наших граждан – их отправили в больницу, состояние опасений не вызывает. Спасатели работают на местах разрушений. Погибших нет", - сказал губернатор в эфире телеканала 24 TV.