Пять человек получили ранения в результате нападения в тегеранском метро - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек, в том числе один сотрудник полиции, получили ранения в ходе нападения мужчины с ножом на нескольких человек на станции города Рей — пригорода Тегерана, передает Report со ссылкой на агентство ISNA.

Когда неизвестный набросился на оппонента, находившиеся поблизости люди попытались вмешаться. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь по нападавшему, от ранения он скончался в больнице.

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Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек получили ранения в субботу в тегеранском метро, на одной из станций которого вооруженный ножом преступник напал на священнослужителя, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы - городе Рей. Неизвестный напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт.

Полицейские вынуждены были открыть огонь для задержания нападавшего. В результате не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.