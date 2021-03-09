Пять человек получили пожизненные сроки по делу об убийстве посла России в Турции

Суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

Суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, из 28 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.