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Пять человек получили пожизненные сроки по делу об убийстве посла России в Турции

Пять человек получили пожизненные сроки по делу об убийстве посла России в Турции Суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.
В регионе
9 марта 2021 г. 20:05
Пять человек получили пожизненные сроки по делу об убийстве посла России в Турции

Суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, из 28 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

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