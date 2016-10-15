В Тюменской области столкнулись 3 автомобиля: 5 погибших, 3 раненых

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В результате столкновения трех автомобилей на дороге в Тюменской области погибли пять человек и еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС России, столкнулись Skoda, "Лада Ларгус" и ВАЗ-2105.

По предварительным данным, ВАЗ-2105 ехал на большой скорости и врезался в Skoda. От удара его отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Ладой Ларгус".

Авария произошла на 382-м километре федеральной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.