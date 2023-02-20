Пять человек погибли в ДТП в Ленинградской области

Пять человек, включая ребенка, погибли и еще восемь пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей и автобуса в Ленинградской области.

Пять человек, включая ребенка, погибли и еще восемь пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей и автобуса в Ленинградской области.

Как передает Report , об этом "Известиям" сообщил источник.

Авария произошла на Приморском шоссе между городом Выборг и поселком Советский в Выборгском районе Ленинградской области.

В результате погибло пять человек, в том числе восьмилетний ребенок.

Трое пострадавших были доставлены в Выборгскую межрайонную больницу. Среди них есть один ребенок, он находится в тяжелом состоянии. Еще один взрослый сейчас в крайне тяжелом состоянии.

В настоящий момент выборгский городской прокурор Леонид Селиверстов координирует деятельность правоохранительных служб на месте аварии. По факту столкновения начата проверка.