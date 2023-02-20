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Пять человек погибли в ДТП в Ленинградской области

Пять человек погибли в ДТП в Ленинградской области Пять человек, включая ребенка, погибли и еще восемь пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей и автобуса в Ленинградской области.
В регионе
20 февраля 2023 г. 04:25
Пять человек погибли в ДТП в Ленинградской области

Пять человек, включая ребенка, погибли и еще восемь пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей и автобуса в Ленинградской области.

Как передает Report, об этом "Известиям" сообщил источник.

Авария произошла на Приморском шоссе между городом Выборг и поселком Советский в Выборгском районе Ленинградской области.

В результате погибло пять человек, в том числе восьмилетний ребенок.

Трое пострадавших были доставлены в Выборгскую межрайонную больницу. Среди них есть один ребенок, он находится в тяжелом состоянии. Еще один взрослый сейчас в крайне тяжелом состоянии.

В настоящий момент выборгский городской прокурор Леонид Селиверстов координирует деятельность правоохранительных служб на месте аварии. По факту столкновения начата проверка.

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