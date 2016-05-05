Пять человек погибли при сходе оползня в Узбекистане

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Пять человек погибли на перевале Камчик в Узбекистане в результате схода оползня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе МЧС республики.

"Под оползневой массой осталось две машины. Погибли 5 человек", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате своевременно принятых мер 6 человек были спасены, пострадавшим и семьям погибших оказана вся необходимая помощь.