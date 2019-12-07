Пять человек госпитализированы после взрыва на АЗС в Тбилиси

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва на бензоколонке в Тбилиси.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Инцидент произошел на улице Пиросмани в центральном районе столицы. После взрыва на территории бензоколонки возник пожар - горели две комнаты магазина.

В результате инцидента пострадали несовершеннолетний, женщина и трое мужчин. Всех их доставили в больницу.

На место прибыли девять экипажей пожарных-спасателей.Пожарным удалось ликвидировать огонь и избежать повторного взрыва на заправочной станции.