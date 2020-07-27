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Пять армян отправятся под арест из-за драки с азербайджанцами

Пять армян отправятся под арест из-за драки с азербайджанцами Пять участников массовой драки в Москве армянской национальности отправятся под арест в СИЗО.
В регионе
27 июля 2020 г. 23:38
Пять армян отправятся под арест из-за драки с азербайджанцами

Пять участников массовой драки в Москве армянской национальности отправятся под арест в СИЗО.

Как передаёт российское бюро Report, об этом заявили в Никулинском суде столицы.

"В суд поступили ходатайства о заключении под стражу в отношении Никояна С.М, Никояна А.А, Петросяна А.П., Петросяна Н.Ш. и Апреяна А.А, которые проходят по делу о хулиганстве в составе группы лиц", - заявили в суде.

Отметим, что в период с 23 на 24 июля в Москве произошли массовые столкновения армян и азербайджанцев на межнациональной почве. Всего в территориальные отделы полиции было доставлено более 30 человек.

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