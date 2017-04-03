 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президенту России сообщили о взрывах в метро

    По информации источника в правоохранительных органах, причиной взрывов в метро Санкт-Петербурга может быть теракт
    © Courtesy İmage

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президенту России Владимиру Путину доложено об инциденте в петербургском метро.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, на данный момент глава государства работает в Стрельне.

    В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил "Газете.Ru", что причиной взрывов в метро Санкт-Петербурга может быть теракт.

    В связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга закрыты семь станций синей ветки. Людей со станций эвакуируют.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi