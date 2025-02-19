О нас

Путину час назад доложили о пересечении ВС РФ границы в Курской области

Путину час назад доложили о пересечении ВС РФ границы в Курской области Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.
В регионе
19 февраля 2025 г. 17:59
Путину час назад доложили о пересечении ВС РФ границы в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад - сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Kursk vilayətindən Ukrayna ərazisinə daxil olub

Другие новости из категории

Казахстан и Иордания расширяют двустороннее сотрудничество
Казахстан и Иордания расширяют двустороннее сотрудничество
19 февраля 2025 г. 18:16
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом
19 февраля 2025 г. 17:54
Путин: Европейцы сами прекратили контакты с Россией
Путин: Европейцы сами прекратили контакты с Россией
19 февраля 2025 г. 17:50
Путин: РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации в Украине
Путин: РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации в Украине
19 февраля 2025 г. 17:45
Путин высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде
Путин высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде
19 февраля 2025 г. 17:42
Лавров: Россия передала США список вопросов для нормализации работы посольств
Лавров: Россия передала США список вопросов для нормализации работы посольств
19 февраля 2025 г. 17:39
Лавров выступил против барьеров для трудовых мигрантов из Средней Азии и Южного Кавказа
Лавров выступил против барьеров для трудовых мигрантов из Средней Азии и Южного Кавказа
19 февраля 2025 г. 16:56
Литва направила Украине новую партию военной помощи
Литва направила Украине новую партию военной помощи
19 февраля 2025 г. 16:41
Послы РФ и США приступят к своим обязанностям в ближайшее время
Послы РФ и США приступят к своим обязанностям в ближайшее время
19 февраля 2025 г. 16:01
Президент Украины: Требование Трампа вернуть $500 млрд - несерьезно
Президент Украины: Требование Трампа вернуть $500 млрд - несерьезно
19 февраля 2025 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi