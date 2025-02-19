Путину час назад доложили о пересечении ВС РФ границы в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад - сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.