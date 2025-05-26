Путин заявил о нехватке овощей в России

Россия испытывает нехватку собственного картофеля и ряда других овощей, в том числе сахарной свеклы.

Россия испытывает нехватку собственного картофеля и ряда других овощей, в том числе сахарной свеклы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов.

"Сделать нужно еще немало. Наверняка знаете это все. Картофель, овощи некоторые, сахарная свекла - нам этого не хватает. Нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе", - сказал Путин, обращаясь к генеральному директору ООО "Русид" Марку Гехту.