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Путин заявил о нехватке овощей в России

Путин заявил о нехватке овощей в России Россия испытывает нехватку собственного картофеля и ряда других овощей, в том числе сахарной свеклы.
В регионе
26 мая 2025 г. 23:04
Путин заявил о нехватке овощей в России

Россия испытывает нехватку собственного картофеля и ряда других овощей, в том числе сахарной свеклы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов.

"Сделать нужно еще немало. Наверняка знаете это все. Картофель, овощи некоторые, сахарная свекла - нам этого не хватает. Нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе", - сказал Путин, обращаясь к генеральному директору ООО "Русид" Марку Гехту.

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