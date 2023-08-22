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Путин заявил о готовности вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед РФ

Путин заявил о готовности вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед РФ Президент России Владимир Путин вновь повторил, что Россия готова вернуться в "зерновую сделку" только в случае реального выполнения всех обязательств перед РФ.
В регионе
22 августа 2023 г. 21:27
Путин заявил о готовности вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед РФ

Президент России Владимир Путин вновь повторил, что Россия готова вернуться в "зерновую сделку" только в случае реального выполнения всех обязательств перед РФ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки. Будем готовы вернутся к ней. Но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - сказал Путин, выступая с обращением к участникам Делового форума БРИКС.

"Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались", - напомнил он.

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Öhdəliklər yerinə yetirilsə, “Taxıl sazişi”nə qayıtmağa hazırıq"

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