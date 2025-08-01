Путин заявил о готовности России продолжать переговоры

Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать.

Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Те встречи, которые прошли между российской и украинской делегациями в Стамбуле, он в целом оценил положительно.

"Все разочарования возникают от избыточных ожиданий", - заявил Путин.

Чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, надо вести обстоятельные разговоры, но не на публике, добавил он.

Россия, по его словам, сформулировала свои цели по урегулированию в Украине год назад. Путин подчеркнул, что выступает за достижение долгосрочного мира в Украине, у которого не будет временных ограничений.