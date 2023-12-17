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Путин заявил, что западные страны хотят разделить и подчинить Россию

Путин заявил, что западные страны хотят разделить и подчинить Россию Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить.
В регионе
17 декабря 2023 г. 12:17
Путин заявил, что западные страны хотят разделить и подчинить Россию

Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить.

Как передает Report, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1". Фрагмент выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза западные политики считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию", - сказал Путин.

Он добавил, что такая достаточно большая по европейским меркам страна - с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы количеством жителей - "в общем не нужна".

"Лучше ее, как предлагал известный политический деятель, бывший советник президента США Збигнев Бжезинский, разделить на пять частей, и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы", - напомнил старые антироссийские идеи президент.

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Qərb dövlətləri Rusiyanı parçalayaraq özünə tabe etmək istəyirlər"

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