Путин заявил, что Заевфратье должно вернуться под контроль правительства Сирии

Территории Заевфратья в Сирии должны вернуться под контроль сирийских властей.

Территории Заевфратья в Сирии должны вернуться под контроль сирийских властей.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного заявления по итогам заседания "астанинской тройки".

"Будем и далее внимательно отслеживать и четко пресекать использование внешними силами находящихся на сирийской территории боевиков для решения своих собственных эгоистических, геополитических задач, как в ближневосточном регионе в целом, так и за его пределами", - сказал Путин.

"Именно в этом контексте была обсуждена непростая ситуация на северо-востоке Сирии - в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие, разжигать сепаратистские настроения", - подчеркнул президент РФ.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии", - заявил Путин.