Путин заявил, что Заевфратье должно вернуться под контроль правительства Сирии

Территории Заевфратья в Сирии должны вернуться под контроль сирийских властей.
"Будем и далее внимательно отслеживать и четко пресекать использование внешними силами находящихся на сирийской территории боевиков для решения своих собственных эгоистических, геополитических задач, как в ближневосточном регионе в целом, так и за его пределами", - сказал Путин.
"Именно в этом контексте была обсуждена непростая ситуация на северо-востоке Сирии - в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие, разжигать сепаратистские настроения", - подчеркнул президент РФ.
"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии", - заявил Путин.