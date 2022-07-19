О нас

Путин заявил, что Заевфратье должно вернуться под контроль правительства Сирии

Путин заявил, что Заевфратье должно вернуться под контроль правительства Сирии Территории Заевфратья в Сирии должны вернуться под контроль сирийских властей.
В регионе
19 июля 2022 г. 23:49
Путин заявил, что Заевфратье должно вернуться под контроль правительства Сирии

Территории Заевфратья в Сирии должны вернуться под контроль сирийских властей.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного заявления по итогам заседания "астанинской тройки".

"Будем и далее внимательно отслеживать и четко пресекать использование внешними силами находящихся на сирийской территории боевиков для решения своих собственных эгоистических, геополитических задач, как в ближневосточном регионе в целом, так и за его пределами", - сказал Путин.

"Именно в этом контексте была обсуждена непростая ситуация на северо-востоке Сирии - в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие, разжигать сепаратистские настроения", - подчеркнул президент РФ.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии", - заявил Путин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin: "Fərat çayı ərazisi Suriya hökumətinin nəzarətinə qaytarılmalıdır"

Самое важное

Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
19 июля 2022 г. 22:50
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
19 июля 2022 г. 15:52
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
18 июля 2022 г. 15:39
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
18 июля 2022 г. 14:55
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
18 июля 2022 г. 12:33
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
18 июля 2022 г. 11:55
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
18 июля 2022 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi