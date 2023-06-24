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Путин заявил, что вызовы ставят перед Россией сложнейшие задачи

Путин заявил, что вызовы ставят перед Россией сложнейшие задачи Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы.
В регионе
24 июня 2023 г. 04:07
Путин заявил, что вызовы ставят перед Россией сложнейшие задачи

Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем молодежи.

Российский лидер отметил, что молодые россияне хорошо понимают, что "любовь к родной стране неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день".

"Вашему поколению предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, в сфере обороны и безопасности, в социальной области, государственном управлении, принимать решения, которые определят будущее России. Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет", - сказал Путин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPutin: “Qlobal dəyişikliklər Rusiyanın qarşısına ən çətin vəzifələr qoyur”

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