Путин заявил, что вызовы ставят перед Россией сложнейшие задачи

Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы.

Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы.

Как передает Report , об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем молодежи.

Российский лидер отметил, что молодые россияне хорошо понимают, что "любовь к родной стране неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день".

"Вашему поколению предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, в сфере обороны и безопасности, в социальной области, государственном управлении, принимать решения, которые определят будущее России. Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет", - сказал Путин.