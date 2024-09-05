Путин заявил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку

Путин заявил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку

Президент России Владимир Путин заявил, что не встречался в Баку с основателем Telegram Павлом Дуровым, а личный контакт с ним был много лет назад в ходе одной из встреч с представителями бизнеса.

https://static.report.az/photo/ad8352a3-0e99-3c21-89ca-2ee15b8f79de.jpeg https://static.report.az/photo/ad8352a3-0e99-3c21-89ca-2ee15b8f79de.jpeg

Президент России Владимир Путин заявил, что не встречался в Баку с основателем Telegram Павлом Дуровым, а личный контакт с ним был много лет назад в ходе одной из встреч с представителями бизнеса. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке "Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах развития своего бизнеса. Я с бизнесом регулярно встречаюсь, и вот он был на одной из таких встреч. Это было уже не помню когда, много лет назад. С тех пор мы с ним не виделись, контактов никогда не поддерживали. Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю, я даже не знал, что он там находится. Понятия не имел об этом", - сказал он. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti: Durovla Bakıda görüşməmişəm