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    Путин заявил, что Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы

    Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин в интервью NBC.

    "Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", — подчеркнул президент.

    Путин добавил, что обвиненные не представляли российские власти. "Что именно они сделали, я понятия не имею", — сказал он.

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