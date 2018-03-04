Путин заявил, что Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин в интервью NBC.

"Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", — подчеркнул президент.

Путин добавил, что обвиненные не представляли российские власти. "Что именно они сделали, я понятия не имею", — сказал он.