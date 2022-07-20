Путин заявил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна

Москва готова содействовать вывозу украинского зерна при условии снятия всех ограничений на российский продовольственный экспорт.

Москва готова содействовать вывозу украинского зерна при условии снятия всех ограничений на российский продовольственный экспорт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам встречи астанинской "тройки", которая прошла во вторник в Тегеране.

"Турецкая Республика и лично президент Эрдоган много сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна. Но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно: мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями, они взяли на себя труд все это запакетировать", - сказал Путин.

По его словам, никто, в том числе США, до сих пор не возражал против этого. "Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - заключил президент.

Соединенные Штаты должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, если они хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия, заявил Путин.

"Ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами фактически сняты. Если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна. Мы сейчас уже готовы, вот сейчас. У нас экспортный потенциал - 30 млн тонн зерновых, а по результатам текущего года будет 50", - сказал он.