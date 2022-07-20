Путин заявил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна

Москва готова содействовать вывозу украинского зерна при условии снятия всех ограничений на российский продовольственный экспорт.
"Турецкая Республика и лично президент Эрдоган много сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна. Но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно: мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями, они взяли на себя труд все это запакетировать", - сказал Путин.
По его словам, никто, в том числе США, до сих пор не возражал против этого. "Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - заключил президент.
Соединенные Штаты должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, если они хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия, заявил Путин.
"Ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами фактически сняты. Если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна. Мы сейчас уже готовы, вот сейчас. У нас экспортный потенциал - 30 млн тонн зерновых, а по результатам текущего года будет 50", - сказал он.